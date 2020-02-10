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Москва 24

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Общество

10:11

На школьных аттестатах может появиться QR-код

общество технологии образование дети

Представители министерства просвещения предложили маркировать школьные аттестаты QR-кодом. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Инициатива направлена на защиту от поддельных документов. В код планируют зашифровывать информацию как о самом школьнике, так и о его учебном заведении. Кроме того, по QR-коду можно будет перейти на сайт Федерального реестра сведений о документах об образовании.

Авторы идеи предлагают размещать специальный знак на оборотной стороне титульного листа аттестата. Если же новый стандарт утвердят, то обновленные свидетельства об образовании будут выдавать с 2021 года.

В конце января 2020 года министерство просвещения представило на общественное обсуждение новый порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. В частности, речь идет о переводе таких предметов, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура" на систему "зачет/незачет".

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