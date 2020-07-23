Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошла без сбоев – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошла в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Устная часть экзамена по иностранным языкам, которую участники ЕГЭ сдавали 22 и 23 июля, прошла без сбоев, в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что результаты ЕГЭ по русскому языку, которые сдавали выпускники в этом году, оказались выше прошлогодних.

Также он рассказал, что результаты ЕГЭ по литературе и географии также лучше, чем в предыдущем году. Средний балл увеличился на 2,9. Перенос сдачи ЕГЭ в связи с пандемией дал школьникам дополнительное время на подготовку.