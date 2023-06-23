Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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06:18

Общество

Москвичей предупредили о грозе и граде 23 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний рабочий день недели, 23 июня, в Москве прогнозируются облачная погода и дождь, местами сильный. Кроме того, в отдельных районах ожидается гроза с градом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Юго-восточный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 24 июня температура в Москве может понизиться до 14 градусов, по области – до 11 градусов.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых ливней и гроз.

В столичном департаменте торговли и услуг призвали рестораторов Москвы закрыть летние веранды 23 июня в связи с ожидаемой непогодой.

"Атмосфера": ливни и грозы ожидаются в столице 23 июня

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