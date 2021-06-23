Москвичам пообещали дожди и гром в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В выходные в столице ожидаются локальные кратковременные дожди и гром. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, температура воздуха будет на уровне 34 градусов, сообщает РИА Новости.
"В выходные с запада и северо-запада к столичному региону начнет приближаться атмосферный фронт, правда, активность его невелика и запасы влаги тоже невелики... Возрастет вероятность локальных, небольших, кратковременных дождей, в отдельных районах он может сопровождаться раскатами грома", – рассказала она.
Специалист добавила, что жаркая погода все еще сохранится в субботу. В городе будет до +32...+34 градусов, а в области – около +29...+34 градусов. В воскресенье температура может понизиться до +28...+32 градусов.
Ранее сообщалось, что двойной рекорд температуры может быть установлен в Москве в среду, 23 июня. Суточный рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1948 году, тогда воздух прогрелся до 33,6. Рекорд всего июня принадлежит 1901 году и составляет плюс 34,7 градуса. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве за всю историю метеонаблюдений.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что тридцатиградусная жара спадет в Москве к середине следующей недели. По его словам, уже в предстоящие выходные в город придут локальные кратковременные дожди и грозы, которые немного собьют жару, а температура воздуха составит 25–27 градусов тепла.
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