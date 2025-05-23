23 мая, 06:36Общество
Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 23 мая
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Переменная облачность и кратковременный дождь прогнозируются в Москве в пятницу, 23 мая. По области местами ожидается гроза, предупреждает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.
Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до 11 градусов, по области – до 8 градусов.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за грозы. Предупреждение будет действовать в период с 09:00 до 22:00 23 мая.
В начале лета в Московском регионе ожидается теплая и солнечная погода, которую будет формировать антициклон. Максимальная температура воздуха при этом приблизится к отметке 30 градусов.
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