Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 23 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Переменная облачность и кратковременный дождь прогнозируются в Москве в пятницу, 23 мая. По области местами ожидается гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 11 градусов, по области – до 8 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за грозы. Предупреждение будет действовать в период с 09:00 до 22:00 23 мая.

В начале лета в Московском регионе ожидается теплая и солнечная погода, которую будет формировать антициклон. Максимальная температура воздуха при этом приблизится к отметке 30 градусов.