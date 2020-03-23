В Гильдии маркетологов прокомментировали продажу хлопушек и масок по "акционной" цене

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пользователи сетей обратили внимание на объявления о продаже злопушек "за 990 рублей", к которым в подарок прилагаются медицинские маски. В Гильдии маркетологов акцию назвали адекватной, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Если закон этого не запрещает, то почему нет? Мы живем в государстве, где что не запрещено, то разрешено", – заявил президент организации Игорь Березин.

По словам эксперта, медицинские маски не входят в ряд товаров с фиксированными ценами и ограниченной наценкой. Кроме того, их не надо лицензировать, так как они являются изделиями медицинского назначения.

Березин отметил, что единственное возможное нарушение может заключаться в совмещении игрушки и медицинского товара, но в таком случае проверка будет инициирована только после обращения в контрольные органы.

Российское подразделение интернет-магазина AliExpress ранее выступило с заявлением, что будет блокировать продавцов, уличенных в спекуляции на медицинских и гигиенических товарах. Санкции в том числе обещали за акции формата "купи товар и получи маски в подарок".

