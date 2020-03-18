AliExpress предотвратит спекуляцию медицинскими и гигиеническими товарами

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Российское подразделение AliExpress будет блокировать продавцов, уличенных в спекуляции на медицинских и гигиенических товарах. Карточки товаров также будут удалять, сообщает Агентство "Москва".

"В течение последних дней ажиотажно вырос спрос на товары первой необходимости в условиях пандемии – медицинские маски, антибактериальные и гигиенические средства. Компания "AliExpress Россия" призывает рынок воздержаться от всевозможных спекуляций на товарах, защищающих население", – заявили в компании.

Представители "AliExpress Россия" отметили, что продавцов просят не завышать и не занижать искусственно цены на товары данных категорий, а также избегать неправдоподобной рекламы и сомнительных акций.

"Мы будем внимательно следить за тем, чтобы товары медицинского и противовирусного назначения продавались на AliExpress по справедливым ценам. За нарушение продавцами этих требований товары будут удаляться принудительно", – подчеркнули в маркетплейсе.

Ранее сообщалось, что на популярных в России площадках-агрегаторах "Авито" и "Юла" закрыли возможность выставить на продажу защитные маски и иные медицинские средства.

Что касается продовольственных товаров, то в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснили, что дефицита товаров нет. Повышенным спросом у россиян пользуются крупы, макароны, туалетная бумага и средства дезинфекции, при этом запас продукции у ретейлеров имеется.

В России сейчас зафиксировано 114 случаев заболевания, причем большая часть – это граждане, прибывшие из Европы или других стран.

В мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.

