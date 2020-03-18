AliExpress предотвратит спекуляцию медицинскими и гигиеническими товарами

14:05
Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Российское подразделение AliExpress будет блокировать продавцов, уличенных в спекуляции на медицинских и гигиенических товарах. Карточки товаров также будут удалять, сообщает Агентство "Москва".
"В течение последних дней ажиотажно вырос спрос на товары первой необходимости в условиях пандемии – медицинские маски, антибактериальные и гигиенические средства. Компания "AliExpress Россия" призывает рынок воздержаться от всевозможных спекуляций на товарах, защищающих население", – заявили в компании.
Представители "AliExpress Россия" отметили, что продавцов просят не завышать и не занижать искусственно цены на товары данных категорий, а также избегать неправдоподобной рекламы и сомнительных акций.
"Мы будем внимательно следить за тем, чтобы товары медицинского и противовирусного назначения продавались на AliExpress по справедливым ценам. За нарушение продавцами этих требований товары будут удаляться принудительно", – подчеркнули в маркетплейсе.
Ранее сообщалось, что на популярных в России площадках-агрегаторах "Авито" и "Юла" закрыли возможность выставить на продажу защитные маски и иные медицинские средства.
Что касается продовольственных товаров, то в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснили, что дефицита товаров нет. Повышенным спросом у россиян пользуются крупы, макароны, туалетная бумага и средства дезинфекции, при этом запас продукции у ретейлеров имеется.
В России сейчас зафиксировано 114 случаев заболевания, причем большая часть – это граждане, прибывшие из Европы или других стран.
В мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: