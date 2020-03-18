В Госдуме призвали сажать в тюрьму за спекуляцию тестами на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Москвой 24 призвал сажать в тюрьму тех, кто занимается спекуляцией на тестах на коронавирус в соцсетях.

По мнению спикера, эти действия можно рассматривать только как мошенничество.





Андрей Свинцов депутат Госдумы Обязательно необходимо при выявлении подобных спекуляций писать заявление в полицию, всех этих мошенников арестовывать и сажать в тюрьму.

Ранее аналитики зафиксировали в социальных сетях увеличение предложений о продаже тестов на коронавирус и даже лекарства от COVID-19. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев эти предложения являются простым обманом.

На данный момент анализ на коронавирус в Москве делают только две лаборатории Роспотребнадзора. Забор материалов проводят в аэропортах, а также при госпитализации в инфекционную больницу. Отмечается, что самостоятельно такой тест сделать невозможно, также не стоит обращаться в частные клиники.

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 147 человек. За последние сутки в России зарегистрировано 33 новых случая, из них 31 случай – в Москве, один – в Томской области, один – в Новосибирской области.