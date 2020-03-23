Владельцы АЗС напомнили о риске роста цен на бензин

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Независимый топливный союз попросил премьер-министра страны Михаила Мишустина поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин. Обращение организации связано с ситуацией вокруг коронавируса, передает РИА Новости.
По словам независимых АЗС, участники топливного рынка ждут, что снизится спрос на нефтепродукты из-за ограничения передвижений людей. Меры обусловлены профилактикой COVID-19.
Кроме того, важным обстоятельством стало то, что страны ОПЕК+ отказались продлить сделку о сокращении добычи нефти. В результате российские предприятия данной отрасли оказались в группе риска.
Так, в НТС предлагают правительству три группы мер, чтобы предотвратить потери и риск закрытия отечественных компаний. Известно, что в союзе также предлагалось объявить амнистию АЗС, перевозчикам топлива и НПЗ по вопросам, которые затрагивали административные штрафы, выписанные на основании проверок.
В числе факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, называют падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+. Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.
В понедельник в Москве обнаружило более 70 человек, которые инфицированы коронавирусом. Общая численность зараженных COVID-19 в России составила 438 человек. Всего в мире зафиксировали более 292 тысяч случаев инфицирования. 12,7 тысячи человек стали жертвами коронавируса.
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