Роспотребнадзор дал рекомендации по утилизации масок

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Роспотребнадзор рекомендовал собрать медицинские маски в отдельный пакет, прежде чем выбросить, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В службе напомнили, что медицинскую маску нужно носить всем, кто контактирует с зараженными или с теми, у кого есть подозрение на заражение. То же касается уже заболевших. В Роспотребнадзоре объяснили, что маска позволяет защитить от попадания частичек из дыхательных путей больного человека.

По мере использования материал маски становится влажным, поэтому ее следует регулярно менять, а надевать повторно нельзя. Использованные изделия необходимо утилизировать, однако просто выбросить их в мусорное ведро недостаточно.

Согласно методическим рекомендациям, в медорганизациях использованные маски подлежат обеззараживанию и удалению как отходы класса Б. В домашних условиях их собирают в отдельный пакет и утилизируют вместе с бытовым мусором. В ведомстве уточнили, что маски нужно герметично закрыть в пакете и лишь после этого выбросить, аналогично поступают с резиновыми одноразовыми перчатками.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что российские швейные предприятия начали шить многоразовые маски. По словам главы министерства Дениса Мантурова, в стране почти ежедневно запускают новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты.

Он добавил, что маски уже начали поступать в аптеки. Кроме того, в Россию дополнительно завезли 25,5 миллиона медицинских масок. Специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина сообщила, что они появятся в аптеках в ближайшее время.

Коронавирусом в мире инфицированы более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось. В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве – 262 больных. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.