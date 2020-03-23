Образовательная программа для волонтеров, помогающих пожилым людям, заработала в Москве

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Для волонтеров, которые оказывают поддержку пожилым в условиях распространения коронавирусной инфекции, стартовал образовательный курс. О программе рассказали представители всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", передает Агентство "Москва".

Известно, что учеба проходит в два этапа. На первом дистанционное обучение, далее осуществляется очный инструктаж по технике безопасности и функционалу волонтеров.

Недавно состоялся запуск проекта мывместе2020.рф, который объединяет усилия по помощи в ситуации коронавируса. С помощью данного проекта любой желающий может стать волонтером в связи с эпидемией COVID-2019.



"С сегодняшнего дня все волонтеры смогут пройти дополнительное дистанционное обучение, чтобы быть готовыми к любой ситуации", – сообщил председатель движения Павел Савчук.



За сутки в России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.

Ранее сообщалось, что в Россию завезли 25,5 миллиона медицинских масок.