Залог здоровья. В чем секрет эффективной уборки дома

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Коронавирус заставил москвичей задуматься о чистоте. Кто-то пользуется профессиональными услугами клининговых компаний, а кто-то старается чаще наводить порядок самостоятельно.

О том, когда и как правильно делать уборку дома, порталу Москва 24 рассказала специалист по клинингу Ирина Пыкина.

Эксперт отметила важность выбора моющего средства. Для поддерживающей уборки можно им пренебречь, но в генеральной оно просто необходимо. В квартире можно пользоваться химией на основе щавелевой кислоты, рассказала Пыкина.

"В частном доме от подобного лучше отказаться и отдать предпочтение биоразлагаемому средству премиум-класса", – добавила специалист.

Она также посоветовала производить влажную уборку дома каждую неделю с мытьем полов и вытиранием пыли с поверхностей. Особое внимание стоит обратить на кухню и санузел, их необходимо отмывать более тщательно, чтобы грязь не накапливалась на поверхностях. Эксперт отметила, что это позволит не прилагать столько усилий в дальнейшем.

Чистоту ковров и мягкой мебели можно без труда поддерживать с помощью экстрактора (портативный моющий пылесос). Аппарат подает воду с моющим средством под давлением, а затем сам же эту воду и засасывает.

"При его использовании за один день при стандартном проветривании помещения она высыхает. Ночью можно спать уже", – отметила Пыкина.

Эксперт советует использовать экстрактор и при чистке ковров. Но в первую очередь необходимо определить материал изделия.

"С коврами нужен особый подход. Сейчас они есть и шелковые, и шерстяные. Необходимо обратить внимание на материал. Ведь после чистки они могут дать большую усадку", – считает эксперт.

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