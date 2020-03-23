Залог здоровья. В чем секрет эффективной уборки дома

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Коронавирус заставил москвичей задуматься о чистоте. Кто-то пользуется профессиональными услугами клининговых компаний, а кто-то старается чаще наводить порядок самостоятельно.
О том, когда и как правильно делать уборку дома, порталу Москва 24 рассказала специалист по клинингу Ирина Пыкина.
Эксперт отметила важность выбора моющего средства. Для поддерживающей уборки можно им пренебречь, но в генеральной оно просто необходимо. В квартире можно пользоваться химией на основе щавелевой кислоты, рассказала Пыкина.
"В частном доме от подобного лучше отказаться и отдать предпочтение биоразлагаемому средству премиум-класса", – добавила специалист.
Она также посоветовала производить влажную уборку дома каждую неделю с мытьем полов и вытиранием пыли с поверхностей. Особое внимание стоит обратить на кухню и санузел, их необходимо отмывать более тщательно, чтобы грязь не накапливалась на поверхностях. Эксперт отметила, что это позволит не прилагать столько усилий в дальнейшем.
Чистоту ковров и мягкой мебели можно без труда поддерживать с помощью экстрактора (портативный моющий пылесос). Аппарат подает воду с моющим средством под давлением, а затем сам же эту воду и засасывает.
"При его использовании за один день при стандартном проветривании помещения она высыхает. Ночью можно спать уже", – отметила Пыкина.
Эксперт советует использовать экстрактор и при чистке ковров. Но в первую очередь необходимо определить материал изделия.
"С коврами нужен особый подход. Сейчас они есть и шелковые, и шерстяные. Необходимо обратить внимание на материал. Ведь после чистки они могут дать большую усадку", – считает эксперт.
Ранее эксперты рассказали, в каких случаях стоит вызывать специализированные службы и можно ли заниматься дезинфекцией самостоятельно.
Как правильно провести дезинфекцию квартир
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.
В Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что все новые заразившиеся коронавирусом находятся в Москве, они посещали неблагополучные по инфекции страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
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