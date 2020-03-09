Фитнес в кровати: вариант лучшей зарядки от эксперта

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский дал несколько советов, как взбодриться, даже не вставая с кровати.



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Утро добрым не бывает – гласит народная поговорка! А еще вспоминается одна из шуток Михаила Задорного, который говорил: "Знаете ли вы, что утро – это та часть суток, когда завидуешь безработным"? Действительно, пробуждение (особенно принудительное) является не самым приятным началом дня, а в конце рабочей недели – так вообще ненавистным. Но работать все равно надо, а значит, и вставать.

Во время сна организм снижает всю свою активность: мышцы расслаблены, дыхание становится более спокойным и ровным, а чистота сердечных сокращений снижается (температура тела, кстати, тоже). Именно поэтому резко вставать с кровати (как в армии) сразу после звонка будильника нежелательно, да и откровенно вредно. Организм должен включиться в работу, и в этом ему нужно помочь. Вы скажете, что отлично помогают кофе и душ, и я только за такую схему. Но именно легкое физическое воздействие не просто поможет проснуться, но активизирует центральную нервную систему, что повысит умственную и физическую работоспособность.

Начать я рекомендую с потягиваний, причем они должны быть длительными, с ровным и глубоким дыханием. Для начала выпрямите ноги и стопы как можно сильнее, зафиксируйте их в таком положении секунд на десять и расслабьтесь. Затем скрестите пальцы рук, разверните ладони вверх и сначала потянитесь к потолку (также секунд десять), а потом вытяните руки над головой, предварительно немного отодвинувшись от изголовья кровати. Кроме того, потяните руки в стороны.

Далее примите положение сидя без упора на спину, максимально выпрямите позвоночник, снова скрестите ладони, разверните их кверху, выведите руки над головой и максимально сильно потянитесь к потолку, а затем также – в стороны. Дальше потянитесь вперед так, чтобы руки были параллельны полу, а за руками максимально сильно округлите спину. Зафиксируйтесь и медленно вернитесь в исходное положение с прямой спиной.



Если такой легкой разминки вам будет недостаточно, то, прямо не вставая с кровати, можно и немного потренироваться (правда, если матрас слишком мягкий, лучше перенести вашу тренировку на пол).

Итак, начните с классических отжиманий, но в легком, плавном темпе. Нужно понимать, что это не полноценная тренировка, а элемент утренней гимнастики, не более того. Поэтому это и последующие упражнения делайте в режиме 10–20 повторений, в двух-трех подходах. Если вам сложно выполнять отжимания, когда вы стоите на носках, отжимайтесь с колен.

Выполнив отжимания, перевернитесь на спину, согните ноги в коленных суставах, руки расположите за головой и сделайте два-три подхода классических прямых скручиваний на пресс. Дальше снова перевернитесь на живот, примите положение "планка", в котором нужно простоять два-три подхода (желательно от 30 секунд за раз). А вот дальше с кровати все-таки придется встать, ведь следующим упражнением станут старые добрые приседания с собственным весом.

Для этого встаньте на пол, спина ровная, лопатки сведены, возьмитесь за края подушки и выпрямите руки перед собой. Зафиксируйте их в данном положении на 30 и больше секунд.

Вот так просто и незатейливо можно размяться не только с пользой для своего здоровья, но и для здоровья окружающих, ведь ваше бодрое настроение будет исключительно позитивно сказываться и на общении с коллегами, и на работоспособности.