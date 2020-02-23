Как поддерживать форму дома: 3 варианта компактного тренажерного зала

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как и с чем можно тренироваться в домашних условиях, не занимая много места в квартире.



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Универсальность – именно к этому стремится человечество. Не зря в автомобильной индустрии давно был придуман такой тип кузова, как "универсал". То же самое произошло и с мобильными телефонами, когда они из простых средств для связи превратились в полноценные компьютеры, телевизоры, фотоаппараты. Все ради удобства и экономии времени.

А так как одним из трендов жителя мегаполиса является поддержание себя в хорошей физической форме, возникает вполне логичный вопрос: можно ли тренироваться, не выходя из дома и используя при этом минимальное количество оборудования? Итак, по порядку.

Если у вас нет глобальных целей и задач, таких как существенное увеличение мышечной массы или развитие взрывной силы, то у вас и не возникает необходимости работать с большим отягощением. А значит, нет и необходимости захламлять квартиру большими тренажерами или все-таки покупать абонемент в фитнес-клуб.

Платформа Bosu

Bosu, или полусфера, – тренажер, который представляет собой большой гимнастический мяч (его еще называют "фитбол"), разделенный пополам, где с одной стороны у вас полшара (полусфера), а с другой – плоская платформа. Тем самым вы получаете уникальный снаряд, работая с которым вам все время нужно удерживать равновесие. Правда, именно из-за этой особенности тренажера риск получить травму достаточно высокий. Поэтому, прежде чем начать, рекомендую сходить на занятие к тренеру, который вам покажет, как выполнять те или иные упражнения.

Это суммарно повышает эффективность тренировки (даже во время выполнения такого упражнения, как планка, вы почувствуете, что эффективность существенно вырастет). Средняя стоимость Bosu – шесть тысяч рублей.

Болгарский мешок

Пожалуй, один из лучших тренажеров для развития силы, выносливости, а также координации. Не зря данный снаряд любят применять в единоборствах – настолько он эффективен для развития мышц и выносливости.

Представляет он собой вытянутый и немного изогнутый мешок с рукоятками, используя который в разных вариациях, вы можете проработать все мышцы вашего тела. Об универсальности снаряда говорит и то количество упражнений, которое с ним можно выполнить – их около 300. А значит, ваши тренировки никогда не будут скучными. Правда, здесь тоже важно освоить технику выполнения основных движений, так что к тренеру придется заглянуть.

Важно: вес мешков в зависимости от производителя может быть от 5 до 20 и даже 30 килограммов, а значит, к выбору по весу нужно подойти максимально серьезно (чтобы он потом не лежал у вас посередине комнаты просто потому, что вы не можете его сдвинуть).

Еще один сюрприз для тех, кто хочет тренироваться не только дома, но и в отпуске: существует болгарский мешок, который можно заполнять самостоятельно – водой! Приехали на море, наполнили мешок – и вперед тренироваться. Правда, в продаже данная модель – пока редкость, видимо, из-за низкого спроса. Но при желании и такой мешок можно заказать. Средняя стоимость – пять тысяч рублей.

Штанга и гантели в чемоданах

Для тех, кто более консервативен в выборе оборудования, и для тех, кто хотя бы раз в жизни посещал тренажерный зал, лучшим видом оборудования для тренировок будут старые добрые штанги и гантели. Но, как правило, такой вид снарядов занимает много места, да и зачем покупать много дисков или целый гантельный ряд, если глобальных целей от тренировок вы не преследуете? Здесь вам на помощь придут наборы гантелей или штанги в чемоданах. Это очень удобный способ сэкономить место, при этом получив оборудование для качественных тренировок. В чемоданах лежит набор из двух грифов и дисков разного веса – от 1,25 до 5 килограммов (это чемодан с гантелями), а в наборе со штангой есть один гриф и набор дисков до 10 килограммов. Суммарный вес гантелей – до 20 килограммов, штанги – до 50-ти.

Правда, есть и наборы посущественнее, где в одном чемодане – как гантели, так и штанги. Стоимость их может варьироваться от двух до 16 тысяч рублей.