Иммунолог назвал вероятный диагноз погибшей в авиакатастрофе в Афганистане женщины

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Анна Евсюкова, находившаяся на борту разбившегося частного самолета Falcon вместе со своим супругом Анатолием, вероятнее всего, болела стафилококковой инфекцией. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова.

Самолет следовал из Паттайи в Москву, чтобы доставить Анну к медикам. По информации СМИ, стафилококковая инфекция у 64-летней женщины привела к сепсису и полиорганной недостаточности. На фоне этого у нее почти отказали органы дыхания, печень и почки, под угрозой находилась сердечно-сосудистая система.

По словам Крючкова, стафилококки в большинстве случаев не вызывают развития болезни. Однако спровоцировать появление осложнений могут слабая иммунная система, наличие ВИЧ, хронические недостаточности и другие факторы.

"Помимо того, что само состояние, судя по всему, у женщины было очень серьезным, проблема с лечением могла заключаться еще и в том, что женщина могла подхватить стафилококк и в больнице, а первопричина обращения за медицинской помощью могла быть другая (ухудшение какого-то хронического состояния или заражение ОРВИ, или коронавирусом)", – заявил Крючков.

Вместе с этим эксперт обратил внимание, что стафилококк, растущий на больничном пластике, обладает высокой устойчивостью к антибиотикам. Для борьбы с инфекцией медикам нужно было взять анализы, чтобы понять культуру бактерий, и делать это следовало очень быстро, подчеркнул Крючков.

Защитить себя от развития тяжелой инфекции и сепсиса, по словам иммунолога, можно, контролируя состояние здоровья. Людям необходимо следить за своим здоровьем, состоянием сердца, сосудов и не пренебрегать другими факторами.

Самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над территорией Афганистана. По данным СМИ, самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке страны из-за технической неисправности.

В результате крушения частного воздушного судна Анна и Анатолий Евсюковы погибли. Всего на борту было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Пострадавших вывезли спецрейсом в Кабул.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".



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