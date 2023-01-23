Метеоролог рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Небольшой мороз ожидается в столице на этой неделе, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, температура будет понижаться, а самая холодная ночь недели придется на 24 января – ожидается порядка 9–11 градусов мороза. Днем прогнозируется минус 5–7 градусов.

В последующие дни температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне от 2 до 7 градусов ниже нуля. Ночью будет холоднее – 6–11 градусов мороза, что близко к климатической норме.

Ближе к выходным количество осадков может увеличиться, зато неделя будет солнечной. Благодаря отсутствию ветра погода будет комфортной.

Атмосферное давление будет выше нормы, а понижаться начнет к четвергу.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ветра и гололедицы. Предупреждение о гололедице в Москве и области будет действовать до 10:00 вторника, 24 января.

В понедельник, 23 января, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 1–3 градуса мороза, в Подмосковье – 1–6 градусов.

Москвичей предупредили о сильной гололедице

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