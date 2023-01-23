Облачная погода и до 3 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 23 января, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 1–3 градуса мороза, в Подмосковье – 1–6 градусов.

"Ветер слабый. Гололедица. Атмосферное давление – 767 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

В связи с гололедицей в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 10:00 вторника, 24 января.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе дневная температура воздуха в Москве будет находиться в пределах минус 2–7 градусов, а ночная – в пределах минус 6–11 градусов.

Самая холодная ночь, по словам метеоролога, ожидается 24 января, когда температура воздуха составит 9–11 градусов мороза. Самым теплым днем на предстоящей неделе может стать четверг.



Москвичей предупредили о сильной гололедице

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