Гинбург оценил вероятность завершения пандемии "Омикрон"-штаммом

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Пандемия коронавируса не завершится "Омикрон"-штаммом, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, из-за быстрого распространения штамма высока вероятность появления более опасной мутации.

"Для того чтобы этого не происходило, надо за полгода – опять, в сотый раз повторяю и всем надоел – всю страну, 75–80% (населения. – Прим. ред.) накрыть вакциной "Спутник", которая на данный момент защищает", – отметил Гинцбург в разговоре с "Интерфакс".

Он добавил, что иначе нельзя гарантировать, что в будущем в результате природной естественной селекции не появится более опасный штамм, который не будет реагировать на вакцины. Гинцбург также отметил, что пока охват вакцинацией недостаточный.

"И самое главное – не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения", – сказал Гинцбург.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что "Омикрон" может оказаться завершающим штаммом, в таком случае пандемия коронавируса может закончиться уже в мае. В то же время он призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы приблизить окончание пандемии.

В свою очередь, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.

По состоянию на 21 января уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 64,4%.

