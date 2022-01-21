Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ достиг 64,4%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 63,7 до 64,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83%) и Чукотка (80,6%)", – цитирует ее ТАСС.

По словам Голиковой, вакцинация первым компонентом проведена в РФ 81 981 007 раз, обоими – 78 059 701 раз.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что "Омикрон" может оказаться завершающим штаммом, в таком случае пандемия коронавируса может закончиться уже в мае. В то же время он призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы приблизить ее окончание.

Также врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что новый штамм коронавируса "Омикрон" станет окончанием пандемии. По словам ученого, коронавирус вскоре уйдет в другую популяцию.