Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ достиг 64,4%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 63,7 до 64,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83%) и Чукотка (80,6%)", – цитирует ее ТАСС.
По словам Голиковой, вакцинация первым компонентом проведена в РФ 81 981 007 раз, обоими – 78 059 701 раз.
Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что "Омикрон" может оказаться завершающим штаммом, в таком случае пандемия коронавируса может закончиться уже в мае. В то же время он призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы приблизить ее окончание.
Также врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что новый штамм коронавируса "Омикрон" станет окончанием пандемии. По словам ученого, коронавирус вскоре уйдет в другую популяцию.
Медики назвали отличие "Омикрона" от других штаммов коронавируса
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