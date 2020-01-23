Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

23 января, 12:40

Небольшие осадки и легкий мороз ожидают москвичей в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные жителей столицы ожидают легкий мороз, облачная погода и небольшие осадки. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

В пятницу температура воздуха днем составит от 1 до 2 градусов тепла. Вероятны осадки в виде мокрого снега. В субботу будет пасмурно. Воздух прогреется до 2 градусов тепла, однако из-за сильных порывов ветра появится ощущение легкого мороза.

В воскресенье станет немного прохладнее. Температура днем не превысит 2 градусов тепла. Осадков в этот день не ожидается.

"Но зима не заканчивается, впереди февраль, а уж в этом месяце всегда бывает снег. Еще есть шанс покататься на коньках и лыжах или со снежных горок, но это, скорее, детская забава", – отметили синоптики.

В четверг температурный фон в столице установится в рамках от 4 до 2 градусов мороза. Также известно, что столичный регион окажется в тыловой части циклона. Специалисты прогнозируют в некоторых районах города осадки в виде снега.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему нормальная погода становится редкостью для России. По его словам, за последние 25 лет вдвое увеличились опасные явления, при этом в один год их может быть больше, в другой – меньше.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика