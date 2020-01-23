Небольшие осадки и легкий мороз ожидают москвичей в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные жителей столицы ожидают легкий мороз, облачная погода и небольшие осадки. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

В пятницу температура воздуха днем составит от 1 до 2 градусов тепла. Вероятны осадки в виде мокрого снега. В субботу будет пасмурно. Воздух прогреется до 2 градусов тепла, однако из-за сильных порывов ветра появится ощущение легкого мороза.

В воскресенье станет немного прохладнее. Температура днем не превысит 2 градусов тепла. Осадков в этот день не ожидается.

"Но зима не заканчивается, впереди февраль, а уж в этом месяце всегда бывает снег. Еще есть шанс покататься на коньках и лыжах или со снежных горок, но это, скорее, детская забава", – отметили синоптики.

В четверг температурный фон в столице установится в рамках от 4 до 2 градусов мороза. Также известно, что столичный регион окажется в тыловой части циклона. Специалисты прогнозируют в некоторых районах города осадки в виде снега.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему нормальная погода становится редкостью для России. По его словам, за последние 25 лет вдвое увеличились опасные явления, при этом в один год их может быть больше, в другой – меньше.

