Экономист оценил инициативу убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Фото: depositphotos/mizar_219842

Исчезновение из Гражданского кодекса РФ понятия минимального размера оплаты труда (МРОТ) добавит ясности и прозрачности, избавит от путаницы в трактовках термина. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

"Я думаю, это по большей части техническая вещь, которая требует чистки законодательства. Если в соответствии с предложением президента и рабочей группы по поправкам в конституцию МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, то тогда возникает вопрос, а как быть со штрафами и так далее, они начинают существенно расти. Оправданно ли это? Поэтому принимается решение разделить эти вещи, не привязывать какие-либо штрафы к размеру МРОТ, введя понятие финансовой единицы", – объяснил эксперт.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий Мы почувствуем эти изменения в связи с тем, что минимальный размер оплаты труда будет тесно связан с прожиточным минимумом. Будет расти прожиточный минимум, будет расти и МРОТ. Будет более стабильная динамика минимального размера оплаты труда. Новая мера добавит уверенности и устойчивости. Но, конечно, все будет зависит от того, как мы начнем ускорять темпы экономического развития.

Ранее стало известно, что из Гражданского кодекса РФ может исчезнуть понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий законопроект разрабатывает министерство юстиции.

В ведомстве намерены заменить определение конкретными суммами денежных выплат. Такой шаг связан с неоднозначной трактовкой МРОТ в юридической и бытовой сферах. Подобное двоякое толкование необходимо полностью исключить.

"Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", – объяснили в министерстве.

В материале уточняется, что МРОТ может трактоваться только в качестве минимума денежных средств, который гарантируется работнику за его труд.

Ранее Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда до 12 тысяч 130 рублей. Соответствующая норма вступила в силу с 1 января 2020 года.

Установленная новым законом сумма составляет 100 процентов величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. При этом в процентном отношении речь идет о росте МРОТ на 7,5 процента относительно порога, определенного с 2019 года.



Соболева Илона