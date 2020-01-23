Экономист оценил инициативу убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

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Исчезновение из Гражданского кодекса РФ понятия минимального размера оплаты труда (МРОТ) добавит ясности и прозрачности, избавит от путаницы в трактовках термина. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
"Я думаю, это по большей части техническая вещь, которая требует чистки законодательства. Если в соответствии с предложением президента и рабочей группы по поправкам в конституцию МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, то тогда возникает вопрос, а как быть со штрафами и так далее, они начинают существенно расти. Оправданно ли это? Поэтому принимается решение разделить эти вещи, не привязывать какие-либо штрафы к размеру МРОТ, введя понятие финансовой единицы", – объяснил эксперт.
Ранее стало известно, что из Гражданского кодекса РФ может исчезнуть понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий законопроект разрабатывает министерство юстиции.
В ведомстве намерены заменить определение конкретными суммами денежных выплат. Такой шаг связан с неоднозначной трактовкой МРОТ в юридической и бытовой сферах. Подобное двоякое толкование необходимо полностью исключить.
"Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", – объяснили в министерстве.
В материале уточняется, что МРОТ может трактоваться только в качестве минимума денежных средств, который гарантируется работнику за его труд.
Ранее Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда до 12 тысяч 130 рублей. Соответствующая норма вступила в силу с 1 января 2020 года.
Установленная новым законом сумма составляет 100 процентов величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. При этом в процентном отношении речь идет о росте МРОТ на 7,5 процента относительно порога, определенного с 2019 года.
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