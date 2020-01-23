В Роспотребнадзоре объяснили, как избежать переутомления

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала, что делать, чтобы избежать переутомления. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проблема переутомления крайне актуальна для современного общества. К ослаблению организма приводят постоянная работа, домашние заботы, отсутствие отдыха и ряд других жизненных составляющих.

Кроме того, причинами переутомления являются частые стрессы, сопровождающие человека повсюду, плохой и недостаточный сон, отсутствие физической нагрузки, несбалансированное питание, однообразный труд.

"Чтобы не было переутомления, необходимо правильно организовать свой рабочий день. Достаточно спать. Оптимальная продолжительность сна для взрослого человека – восемь часов. Следить за питанием. Сбалансированное питание – залог здорового организма и сильного иммунитета. Отдыхать. Чтобы не было переутомления и работа была продуктивной, необходимо делать перерывы на отдых", – дали рекомендации в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, там посоветовали больше времени уделять ходьбе пешком, спорту. Однако заниматься им на ночь настоятельно не рекомендуется, поскольку тем самым будет сокращено время ночного отдыха.

Также в ведомстве предложили найти хобби: вязание, вышивание, просмотр фильма, чтение книг и другое.

"Главное, чтобы от этого процесса вы получали только положительные эмоции. Не стоит доводить себя до крайнего состояния, постоянно изнуряя организм работой. Порой лучше выспаться, прогуляться или просто отдохнуть, чтобы потом с новыми силами вновь приступить к работе", – резюмировали специалисты.

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