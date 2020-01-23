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Общество

23 января, 07:20

Москвичи поддержали замену дизельных автобусов электробусами

общество город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Завершено голосование по проекту замены дизельных автобусов электробусами. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Известно, что свои голоса отдали 206 тысяч 187 "активных граждан". Порядка 68% горожан проект поддержали, 19% сочли его полезным, однако не первоочередным. Около 5% жителей отметили, что этот вопрос должны решать специалисты.

Отмечается, что все дизельные автобусы к 2031 году будут заменены на электробусы. Сделано это будет в рамках развития московского транспорта.

Однако жители столицы посчитали, что этот срок необходимо сократить, ускорив обновление автопарка. Оптимальным срок в 10 лет назвали 34% опрошенных.

Ранее сообщалось, что в столице планируется увеличить парк электробусов вдвое. Ежедневно этим видом транспорта пользуются около 150 тысяч пассажиров. Число направлений, на которых курсируют электробусы, достигло 19.

Москва увеличит парк электробусов вдвое

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