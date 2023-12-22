Сенатор рассказала, что акция "Добрая елка" позволяет людям проявлять взаимоподдержку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительная акция "Добрая елка" позволяет людям проявлять взаимную поддержку. Она продлится до 29 февраля 2024 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сенатора РФ – представителя Мосгордумы в верхней палате парламента Инну Святенко.

"Акция "Добрая елка" – одна из самых ярких искренних инициатив. Именно этим объясняется тот высокий интерес, который проявляют к ней москвичи", – рассказала она.

По ее словам, любой москвич вновь может помочь детям-сиротам, имеющим ограничения по здоровью, и ребятам из малообеспеченных семей.

"Их пожелания о подарках и мечты записаны в новогодних шарах, размещенных на "добрых елках" по всему городу. Они находятся в самых популярных местах в Москве – в крупных офисных центрах, парках развлечений, на больших городских катках, в коворкингах", – добавила Святенко.

Чтобы исполнить желание детей, нужно заполнить онлайн-заявку на сайте акции. После этого заявителю перезвонит сотрудник некоммерческой организации (НКО) для уточнений, а затем нужно будет выбрать дату вручения подарка.

По словам сенатора, "Добрая елка" стала примером акции, в которой столица связывает нуждающихся в помощи, НКО и жителей.

"У Москвы есть возможности и инфраструктура, у НКО – умение работать с разными категориями граждан, у жителей – готовность помогать, а у детей – желания, которые нужно воплотить в жизнь. Благодаря проекту "Добрая елка" все это объединяется и дает замечательный, по-новогоднему волшебный результат – исполненные мечты, долгожданные подарки, детские глаза, переполненные счастьем", – добавила Святенко.

Кроме того, она призвала москвичей присоединиться к акции и исполнить детские мечты.

Ранее в Измайловском парке Москвы открылась фотовыставка "Добрая елка". На стендах разместились фотографии и истории детей, участвовавших в акции в 2022 году.

Помимо этого, Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году благодаря проекту Слава Белков получил в подарок развивающий конструктор, а Тимофей Гусев – экскурсию в "Союзмультфильм".

Акцию для детей "Добрая елка мэра Москвы" запустили в столице