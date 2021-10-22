Ракова рассказала, чем отличается текущая волна COVID-19 от других

"Интервью": Анастасия Ракова
Текущая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией отличается от предыдущих волн, которые наблюдались 1,5 года, заявила в интервью телеканалу Москва 24 заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали 1,5 года. Уже практически шестую неделю подряд мы видим рост заболеваемости где-то на 30% еженедельно. Это очень и очень много", – отметила заммэра.
Она уточнила, что наблюдаемая сейчас сложная эпидемиологическая обстановка создает огромную нагрузку на всю медицинскую сеть столицы. Однако, по ее словам, полтора года (пандемии. – Прим. ред.) дали городу дополнительный опыт.
"Указ мэра 21 октября был подписан, меры у нас будут введены только с 28 октября. Конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится", – заключила Ракова.
По словам заммэра, 22 октября был вновь поставлен антирекорд по количеству выявленных заболевших – более 8 тысяч случаев COVID-19 за сутки.
"И, увы, пока не видим без этих мер возможности снизить очень высокую динамику заболеваемости", – добавила заммэра.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах России. Эпидемиологическая обстановка ухудшилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском крае, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах.
В Москве за сутки выявили 8 166 новых случаев заражения коронавирусом. За 24 часа госпитализировали 1 634 человека. На ИВЛ находятся 678 человек. Перебороли болезнь за сутки 4 162 пациента. Всего же число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 552 735. Скончались в Москве 79 пациентов с COVID-19.
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