Стартовал трехнедельный онлайн-курс "Сиделки. Перезагрузка"

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В центре "Моя карьера" 21 октября стартовал трехнедельный онлайн-курс "Сиделка. Перезагрузка", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект создан для тех, кто желает больше узнать о профессии сиделки и повысить профессиональные навыки. Новые знания помогут увеличить эффективность, сберечь силы и предотвратить профессиональное выгорание.

Как считает директор центра "Моя карьера" Ирина Швец, пройдя все этапы обучения, слушатели курса почувствуют себя увереннее и смогут реализовать себя в этой профессии.

"Профессия сиделки не такая простая, как может показаться со стороны. Здесь есть чему поучиться. У людей, которые приходят в эту сферу, огромное сердце, а еще они готовы получать новые знания и совершенствоваться", – подчеркнула она.

Курс рассчитан на обучение как опытных специалистов, так и тех, кто только ищет себя в новой профессии. Выпускники смогут устроиться на работу или стать самозанятыми в этой сфере.

Многие пожилые люди нуждаются в особой заботе. Как отмечают специалисты, уход за ними может стать непростой задачей для их родных, а найти ответственного и профессионального специалиста в этой сфере бывает сложно.

В онлайн-курс войдут психологические занятия для поддержки ресурсного состояния, вебинары на тему прав и обязанностей помощников по уходу.

Это не первая программа подготовки сиделок, которую совместно организуют центр "Моя карьера" и школа "Внимание и забота". За время ее существования подготовку прошли более 150 сиделок.

Ранее стало известно, что запись на консультацию карьерного эксперта в столичную службу занятости стала доступна на mos.ru. В разделе "Услуги" нужно выбрать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", далее – "Поиск подходящей работы и карьерное консультирование".

Все желающие могут записаться в центр, в который удобнее добраться. В интерактивном календаре нужно выбрать дату и время, а также оставить свои контакты. Запись на консультацию доступна для безработных горожан.

Также в столице работает центр занятости населения "Моя работа", в котором оказываются услуги как при личном приеме в одном из 50 центров госуслуг или флагманских центрах, так и дистанционно. Для посещения флагманского центра "Моя работа" необходимо предварительно подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале mos.ru.

