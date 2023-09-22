Количество заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек

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Количество заразившихся сибирской язвой в Воронежской области увеличилось до 11, сообщается на сайте регионального правительства.

Все заболевшие госпитализированы.

"В настоящее время в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 8 находятся на лечении 10 пациентов с подтвержденным диагнозом сибирской язвы. На базе областной детской клинической больницы № 2 продолжает лечение ребенок 2008 года", – говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что их заболевание проходит в средней степени тяжести с положительной динамикой. Лихорадку у пациентов не наблюдают.

Первый случай заражения сибирской язвой на территории региона в Панинском районе выявили в конце августа. Там ввели режим ЧС.

Позже госпитализировали еще двух человек, одним из которых был мужчина, разделывавший тушу зараженного животного, а вторым пациентом оказалась его сестра. Однако у нее признаков инфекции не зафиксировали.

До этого в Воронеже обнаружили партию мяса, зараженного сибирской язвой.

13 сентября с заболеванием были госпитализированы десять человек – девять взрослых и один подросток. У всех взрослых сибирская язва была подтверждена. 15 сентября врачи подтвердили диагноз и у подростка.

На этом фоне Следственный комитет РФ по региону возбудил дела по статье о нарушении ветеринарных правил, которые повлекли по неосторожности иные тяжкие последствия, статье о производстве в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также по статье о халатности.

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