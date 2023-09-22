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22 сентября, 06:26

Общество

Москвичам рассказали о погоде 22 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 22 сентября, в столице и области прогнозируется переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Из-за риска пожаров в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 12:00 субботы, 23 сентября.

Ранее сообщалось, что сентябрь этого года в Московском регионе, вероятно, окажется в десятке самых сухих месяцев за всю историю метеорологических наблюдений. Согласно расчетам, он завершится с дефицитом осадков и положительной температурной аномалией в 2–3 градуса.

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 22 сентября

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