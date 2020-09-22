В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,28%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В столице за сутки подтвердили 980 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

43,4% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,5% – от 46 до 65 лет, 7,8% – от 66 до 79 лет, 7,7% – старше 80 лет, 14,6% – дети.

За последние сутки в России зафиксировали 6 215 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 559 не имели клинических проявлений болезни.

В России зарегистрировано 1 115 810 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Московской области, Смоленской области и Чечне.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 160. За весь период пандемии в России скончались 19 649 человек. Побороли болезнь за сутки 5 976 человек, всего выздоровело 917 949 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.

Мэр также наградил работников медицинских организаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.