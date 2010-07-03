Названы основные причины гибели российских туристов в Турции

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Причинами смертельных несчастных случаев с российскими туристами в Турции чаще всего становятся неумеренность в употреблении спиртного и невнимательность на улицах городов. Об этом рассказал генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков, передает РИА Новости.
"Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится. Нужно взять за правило, исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе", – подчеркнул Марков.
Он добавил, что особенно внимательными и осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, по озвученной экспертом статистике, немало женщин отправляется на отдых в Турцию на последних сроках беременности. Как напомнил генсек РТФО, в жарком климате есть вероятность обострения любого состояния.
Марков также отметил, что турецкие водители менее тщательно соблюдают ПДД и зачастую вовсе не пропускают человека на зебре, так что на дорогах Турции пешеходу стоит проявлять повышенную осторожность.
Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что в 2019 году на отдыхе в Турции скончались 88 россиян. Также было зафиксировано порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
По его словам, это связано с ростом турпотока из РФ. Ерхов указал, что ведомства обеих стран принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
В субботу, 21 сентября, в аварию попал автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт. Пострадали 22 человека, 15 из них доставили в медучреждения. Сейчас в больницах остаются восемь россиян с ушибами и травмами различной степени тяжести. Жизни пострадавших ничто не угрожает, их общее состояние оценивается как удовлетворительное.
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