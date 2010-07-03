Названы лидеры туристических направлений в России в бархатный сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Краснодарский край возглавил список наиболее популярных внутренних направлений бархатного сезона. Об этом сообщает директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По России – это Краснодарский край, несмотря ни на что, несмотря на погодные колебания, это направление номер один в бархатном сезоне. Если летом еще ездили в Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Казань, то сейчас, мне кажется, Краснодарский край занимает первые три места", – сказала она, передает Агентство "Москва".
Для выездного туризма осенью люди чаще всего выбирают Турцию, Кипр, Испанию, Грецию и Италию.
Ранее сообщалось, что Москва лидирует в рейтинге городов и курортов России, куда больше всего хотят поехать россияне на новогодние праздники в 2020 году. Второе место в этом списке заняли Байкал и Сибирь, третье – Санкт-Петербург.
Российские курорты Черноморского побережья лидируют в рейтинге наиболее бюджетных мест для отдыха с августа по октябрь. Вторую строчку заняла Болгария, на третьей расположилась Турция.
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