Названы лидеры туристических направлений в России в бархатный сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Краснодарский край возглавил список наиболее популярных внутренних направлений бархатного сезона. Об этом сообщает директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По России – это Краснодарский край, несмотря ни на что, несмотря на погодные колебания, это направление номер один в бархатном сезоне. Если летом еще ездили в Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Казань, то сейчас, мне кажется, Краснодарский край занимает первые три места", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Для выездного туризма осенью люди чаще всего выбирают Турцию, Кипр, Испанию, Грецию и Италию.

Ранее сообщалось, что Москва лидирует в рейтинге городов и курортов России, куда больше всего хотят поехать россияне на новогодние праздники в 2020 году. Второе место в этом списке заняли Байкал и Сибирь, третье – Санкт-Петербург.

Российские курорты Черноморского побережья лидируют в рейтинге наиболее бюджетных мест для отдыха с августа по октябрь. Вторую строчку заняла Болгария, на третьей расположилась Турция.

