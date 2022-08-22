Врач рассказал, как изменились симптомы "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Симптомы "Омикрона" достаточно изменились и отличаются от более ранних штаммов коронавируса. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженного врача России Владимира Круглого.
По его словам, большая часть людей с "Омикроном" практически не нуждается в госпитализации. Заболевшие штаммом переносят его в легкой форме.
"Сейчас не происходит потеря обоняния, вкуса. Сейчас типичными проявлениями заболевания является повышение температуры и очень мало отличий от других ОРВИ", – объяснил врач.
Однако особенность "Омикрона" проходить без явных симптомов представляет собой опасность, заметил специалист.
Круглый порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию, а также следить за состоянием иммунитета. Кроме того, маски он посоветовал заменить более надежными средствами защиты – респираторами.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сравнил эффективность "Спутника V" и западных вакцин против "Омикрона". По его словам, эффективность западных вакцин в борьбе "Омикроном" снижается в 30–35 раз, российского "Спутника V" – в 10 раз.
Таким образом, эксперт заявил, что отечественная вакцина гораздо эффективнее западных аналогов. Кроме того, он добавил, что что Центр имени Гамалеи готов разработать новый вариант вакцины против коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки в России выявили 33 061 новый случай заражения коронавирусом. Число госпитализированных составило 1 704 человека. Выздоровел 22 281 пациент. Скончались 57 пациентов с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
Ковидные палаты снова начали открывать в регионах РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: