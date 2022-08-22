За сутки в Москве выявили 5 172 случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве зафиксировали 5 172 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 966 772 случая инфекции.
За 24 часа скончались 22 пациента с подтвержденным COVID-19. Так, количество умерших увеличилось до 44 875. Перебороли болезнь за сутки 6 023 человека, всего – 2 728 986.
Ранее проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков заявил, что начинающаяся новая волна увеличения случаев заболевания коронавирусом в России закончится в конце февраля – начале марта 2023 года.
Еженедельный прирост заболевших в 6–7% наблюдается в Москве, в то время как в Санкт-Петербурге составляет порядка 60%. При этом вклад Москвы в статистику по РФ составляет 15,5% заболевших, Санкт-Петербурга – 8,5%, Московской области – 5,5%, на остальные регионы приходится по 2%.
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