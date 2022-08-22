В России выявлен 33 061 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В России за последние сутки зафиксировали 33 061 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране подтверждены 19 150 404 случая заражения коронавирусом. Заболевание в России перенесли 18 306 867 человек.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 1 704 человека. Выздоровел 22 281 пациент. Сообщается также, что за сутки скончались 57 пациентов с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков заявил, что начинающаяся новая волна увеличения случаев заболевания коронавирусом в России закончится в конце февраля – начале марта 2023 года.

Еженедельный прирост заболевших в 6–7% наблюдается в Москве, в то время как в Санкт-Петербурге составляет порядка 60%. При этом вклад Москвы в статистику по РФ составляет 15,5% заболевших, Санкт-Петербурга – 8,5%, Московской области – 5,5%, на остальные регионы приходится по 2%.

