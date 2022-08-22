В России выявлен 33 061 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин
В России за последние сутки зафиксировали 33 061 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Всего в стране подтверждены 19 150 404 случая заражения коронавирусом. Заболевание в России перенесли 18 306 867 человек.
Число госпитализированных за последние 24 часа составило 1 704 человека. Выздоровел 22 281 пациент. Сообщается также, что за сутки скончались 57 пациентов с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
Ранее проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков заявил, что начинающаяся новая волна увеличения случаев заболевания коронавирусом в России закончится в конце февраля – начале марта 2023 года.
Еженедельный прирост заболевших в 6–7% наблюдается в Москве, в то время как в Санкт-Петербурге составляет порядка 60%. При этом вклад Москвы в статистику по РФ составляет 15,5% заболевших, Санкт-Петербурга – 8,5%, Московской области – 5,5%, на остальные регионы приходится по 2%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: