Главный храм Вооруженных сил украсили подсветкой в виде флага России

Фото: телеграм-канал Москва 24

На главном храме Вооруженных сил России в Подмосковье включили подсветку в виде флага РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Подсветку включили в 20:30. В ведомстве отметили, что стены храма окрасили в цвета флага "в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу".

В Минобороны напомнили, что белый цвет на флаге означает свободу и независимость, синий – иконографический цвет Богородицы, красный – державность.

Сегодня в России отмечается День Государственного флага. В честь него перед Музеем Победы развернули огромный триколор. Акция состоялась под звуки гимна страны.

С Днем флага РФ москвичей поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что трудно сдержать эмоции, когда на мероприятиях поднимается российский триколор и играет государственный гимн.