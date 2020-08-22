Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага РФ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"С Днем Государственного флага, друзья! Трудно сдержать эмоции, когда на чемпионатах мира, парадах и других мероприятиях поднимается российский триколор, играет государственный гимн. В такие моменты переполняет чувство гордости за страну", – написал мэр Москвы.

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Он был установлен в 1994 году.

В честь праздника в Москве разместят более 250 праздничных плакатов на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах.

Найти бело-сине-красные флаговые композиции горожане смогут на Большом Москворецком, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском мостах.

Кроме этого, волонтеры раздадут москвичам 50 тысяч праздничных ленточек.

А у Музея Победы развернули огромный триколор. Его площадь составила около тысячи квадратных метров.