Праздничные плакаты и флаги украсят Москву ко Дню Государственного флага РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят город в честь Дня Государственного флага РФ. Праздник отмечается 22 августа, о программе рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

"Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 250 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах", – заявил Бирюков.

По словам главы столичного комплекса ЖКХ, найти бело-сине-красные флаговые композиции горожане смогут на Большом Москворецком, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском мостах.

Кроме того, Бирюков уточнил, что для праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской вечером 22 августа включат архитектурно-художественную подсветку. Она будет в цветах российского флага.

Также подготовили поздравительные ролики, которые покажут на медиафасадах дома 8 и дома 28 на улице Новый Арбат и медиафасаде Центрального телеграфа.

Ранее стало известно, что москвичам раздадут ленточки с триколором в День Государственного флага России. Добровольцы будут находиться на ВДНХ, в парках "Зарядье" и "Музеон", на улице Никольской, Пушкинской, Театральной и Манежной площадях и других точках.