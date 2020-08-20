Москва онлайн: на Поклонной горе развернут гигантский флаг России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

22 августа, в День Государственного флага, у Музея Победы развернут триколор площадью 1 тысяча квадратных метров.

День государственного флага установлен указом президента РФ и отмечается ежегодно 22 августа. Акция с флагом у Музея Победы проводится с 2015 года.

В прошлом году в честь праздника на фасадах нескольких столичных зданий появились 3D-проекции триколора.

Смотрите трансляцию 22 августа в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.