Огромный триколор развернули перед Музеем Победы в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Перед Музеем Победы в Москве в честь Дня Государственного флага РФ сотни человек развернули триколор. Его площадь составляет тысячу квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу музея.

Отмечается, что акция состоялась под звуки гимна страны. Его исполнял образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ.

"В патриотической акции в честь Дня Государственного флага приняли участие военнослужащие Росгвардии, юнармейцы, студенты, волонтеры. В завершение все желающие сфотографировались с российским флагом площадью около тысячи квадратных метров", – сказано в сообщении.

Ранее с Днем Государственного флага россиян поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

В честь праздника в Москве разместят более 250 праздничных плакатов на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах.