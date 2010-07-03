Специалисты "Мособлгаза" обсудят с жителями Подмосковья вопросы газификации

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Специалисты "Мособлгаза" с 23 по 31 августа проведут несколько встреч с жителями Московской области по вопросам газификации.

В ходе встреч граждане смогут задать любые вопросы о процедуре подключения, приобретении и установке специального оборудования и заключении договоров на техническое обслуживание.

23 августа в 14:00 встречу в деревне Назарьево проведет компания "Красногорскмежрайгаз", 24 августа в 13:00 в садоводческом некоммерческом товариществе "Солнечный берег" Луховицкого района будет работать "Коломнамежрайгаз".

31 августа 2019 года в 11:00 в поселке Любучаны встречу организует "Подольскмежрайгаз". Время и место проведения мероприятий можно уточнить по телефонам филиалов.

В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" в 2019 году "Мособлгаз" газифицирует 50 населенных пунктов Подмосковья. На сегодняшний день построено и сдано в эксплуатацию 18 объектов. Ознакомиться с населенными пунктами и сроками подключения можно на странице программы в Сети.