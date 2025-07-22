Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 22 июля

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Дождь, гроза, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушатся на Москву 22 июля, предупредило столичное управление МЧС РФ.

Из-за неблагоприятных погодных условий ведомство призывает водителей снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Кроме того, рекомендуется избегать резких маневров, в том числе обгонов, перестроений и опережений, а также не парковаться под деревьями.

Пешеходам, в свою очередь, советуют не приближаться к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, не прятаться под деревьями и следить за детьми.

В случае необходимости горожане могут обратиться за помощью по номерам 101 и 112 либо по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!" – заключили в ведомстве.

Несмотря на пройденный пик ливней в Московском регионе, кратковременные осадки сохранятся вплоть до конца рабочей недели, хоть они и не будут иметь повсеместный характер.

Дожди прекратятся к пятнице, 25 июля, из-за роста давления. Тогда же ожидается небольшое повышение температуры. Полностью солнечная погода установится в выходные, 26 и 27 июля. Синоптики предполагают, что в эти дни почва немного просушится после серьезных ливней.