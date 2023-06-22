Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов на Смоленщине в годы войны

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Прокуратура направила в суд заявление с требованием признать геноцидом народов СССР действия нацистов в Смоленской области во время войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Такое поручение дал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

Речь идет о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с июля 1941 по сентябрь 1943 года территории Смоленщины.

Ранее ФСБ публиковала архивные документы о преступлениях нацистов в Крыму. Как следует из рассекреченных данных, нацисты совершали геноцид мирного населения полуострова.

До этого Минобороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней ВОВ. На сайте ведомства представлены оперативные и разведывательные данные Генштаба Красной армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников.

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