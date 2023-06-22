Жителям Москвы рассказали о погоде 22 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

В четверг, 22 июня, в Москве прогнозируется переменная облачность. По области местами ожидается небольшой дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, а в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до 13 градусов, по области – до 10 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за последнюю неделю июня выпадет больше осадков, чем за весь месяц.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что июль в Москве, согласно предварительным данным, будет теплее нормы, возможен небольшой дефицит осадков.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в столице 22 июня