Врач рассказала об опасности подагры для жизни и здоровья

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Сопровождающийся подагрой лишний вес может оказать губительное воздействие на организм, заявила эндокринолог Зухра Павлова.
"Отвечая на вопрос, может ли подагра убить. Безотносительно смерти Пьера Нарцисса. Лишний вес, который часто сопровождается метаболическим синдромом, а с ним вместе нарушением пуринового обмена (который проявляется подагрой), может не только нанести большой ущерб организму, но и убить его", – приводит ее слова радиостанция "Комсомольская правда".
Врач отметила, что ожирение не может быть здоровым. Кроме того, Павлова добавила, что подагра часто сопровождается мучительными болями и высоким давлением.
Ранее стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.
По словам экс-супруги артиста Валерии Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца.
"Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли... Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы... Вчера в 23:05 в медикаментозном сне его не стало. Сейчас мы думаем над датой и местом похорон", – сказала Калачева.
"Доктор 24": подагра
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