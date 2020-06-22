В Москве скончались 26 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 26 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в столице превысило 3,6 тысячи. В Штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 592 280 случаев COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. На прошлой неделе 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете. За добровольцами будут наблюдать в стационаре в течение 28 дней.

