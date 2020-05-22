Синоптик рассказал о погоде в конце мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с Москвой 24 рассказал о погоде в последнюю неделю мая. По мнению специалиста, сейчас единственное, что люди будут наблюдать, – это температура около климатической нормы.
Леус отметил, что таких холодов, как на текущей неделе, ожидать не стоит. Он подчеркнул, что 21 мая стало самым холодным днем с начала месяца.
Леус заявил, что до конца мая жаркой погоды не предвидится. "Максимум, что мы увидим, – это температура около климатической нормы. В последние дни мая может быть чуть выше +20 градусов", – рассказал синоптик.
Ранее стало известно, что в Москве 22 мая ожидается дождь и 8-10 градусов тепла. Столичный регион останется под влиянием малоподвижного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.
Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – около 60 процентов.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 22 мая
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