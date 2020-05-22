Синоптик рассказал о погоде в конце мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с Москвой 24 рассказал о погоде в последнюю неделю мая. По мнению специалиста, сейчас единственное, что люди будут наблюдать, – это температура около климатической нормы.

Леус отметил, что таких холодов, как на текущей неделе, ожидать не стоит. Он подчеркнул, что 21 мая стало самым холодным днем с начала месяца.



Михаил Леус ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Потепление пока будет осторожным. Даже в воскресенье температура останется существенно ниже нормы. Хотя будет теплее, чем вчера, сегодня и завтра. Начало недели будет более теплым, но показатели всего лишь вернутся в рамки климата.

Леус заявил, что до конца мая жаркой погоды не предвидится. "Максимум, что мы увидим, – это температура около климатической нормы. В последние дни мая может быть чуть выше +20 градусов", – рассказал синоптик.

Ранее стало известно, что в Москве 22 мая ожидается дождь и 8-10 градусов тепла. Столичный регион останется под влиянием малоподвижного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – около 60 процентов.