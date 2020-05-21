Более 90% месячной нормы осадков выпало в столице за три недели мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С начала мая в Москве выпало 94% месячной нормы осадков – 47 миллиметров при норме 50, сообщает центр погоды "Фобос".

На данный момент средняя температура в мае в городе на 0,4 градуса ниже климатической нормы. И это несмотря на то что 12 мая температура воздуха впервые в этом году превышала отметку плюс 25 градусов

По прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней в регионе сохранится прохладная погода с температурой воздуха ниже нормы, а потепления следует ждать только к концу следующей недели.

До конца недели осадков выпадет еще 15-20 миллиметров, что уже превысит месячную норму.

Ранее в центре погоды "Фобос" отметили, что четверг, 21 мая, станет самым холодным днем месяца. Температурный фон будет почти на 10 градусов ниже климатической нормы.