Синоптики прогнозируют превышение месячной нормы осадков в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца недели в столице может выпасть еще 15-20 миллиметров осадков. Таким образом будет превышена месячная норма, сообщает центр погоды "Фобос".

Пятница и суббота будут холоднее нормы на 6-7 градусов. Небольшое потепление придет в воскресенье, 24 мая. В начале новой недели дневная температура подрастет до плюс 16-19 градусов, но это по-прежнему будет чуть ниже обычного, отмечают специалисты.

На возвращение температуры в норму следует надеяться лишь к концу следующей недели, сообщают синоптики.

Ранее в центре погоды "Фобос" отметили, что четверг, 21 мая, станет самым холодным днем месяца. Температурный фон будет почти на 10 градусов ниже климатической нормы.

Москвичей также предупредили о высокой вероятности появления сильного дождя и снега в столице до вечера 21 мая. В МЧС столичных жителей призвали соблюдать правила личной безопасности.