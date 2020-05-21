Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:17

Синоптики прогнозируют превышение месячной нормы осадков в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца недели в столице может выпасть еще 15-20 миллиметров осадков. Таким образом будет превышена месячная норма, сообщает центр погоды "Фобос".

Пятница и суббота будут холоднее нормы на 6-7 градусов. Небольшое потепление придет в воскресенье, 24 мая. В начале новой недели дневная температура подрастет до плюс 16-19 градусов, но это по-прежнему будет чуть ниже обычного, отмечают специалисты.

На возвращение температуры в норму следует надеяться лишь к концу следующей недели, сообщают синоптики.

Ранее в центре погоды "Фобос" отметили, что четверг, 21 мая, станет самым холодным днем месяца. Температурный фон будет почти на 10 градусов ниже климатической нормы.

Москвичей также предупредили о высокой вероятности появления сильного дождя и снега в столице до вечера 21 мая. В МЧС столичных жителей призвали соблюдать правила личной безопасности.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать