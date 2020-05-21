Не май месяц. Стоит ли включать отопление в квартирах

Аномальное количество осадков ожидается в столичном регионе

В столичном регионе ожидается аномальное количество осадков. Могут пройти дожди и даже мокрый снег, что для майского периода является большой редкостью.

Отопление в Москве было отключено еще на прошлой неделе, и жители столицы вынуждены утепляться. Горожане жалуются на то, что ночью невозможно уснуть, поскольку комнатная температура лишь немного превышает уличную, передает телеканал Москва 24.

Однако для того, чтобы отопление было включено, среднесуточная температура воздуха должна находиться на отметке до 8 градусов тепла в течение 5 дней. Подобное уже происходило в мае 2017 года – тогда столбики термометров долго не хотели подниматься выше плюс 6 градусов, в связи с чем отопление заново включали.

В то же время в Московской области уже проделали эту операцию, и существует вероятность, что то же самое вскоре произойдет и в Москве. Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева заявила, что техническое осуществление повторного включения отопления не является сложной процедурой.

"С момента отключения прошло не так много времени. Ремонтные работы, которые могли бы стать препятствием для подключения тепла, еще не начались, и поэтому такое решение действительно может быть принято", – отметила Разворотнева.

Основания для этого вполне могут появиться, поскольку погода пока не радует. 21 мая уже объявили самым холодным днем месяца. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве дожди местами будут превращаться в мокрый снег.

"В основном "белые мухи" могут появиться в небе северных, северо-западных, северо-восточных и восточных районов Подмосковья и даже Москвы. Кроме того, прогнозируется аномальное количество осадков. Местами может выпасть до 23-28 миллиметров, а это половина месячной нормы", – сообщил Тишковец.

В то же время синоптики сообщают, что с воскресенья в Москве начнет теплеть. По словам специалистов, на следующей неделе столбики термометров могут подняться до отметок в плюс 20-24 градуса.

Ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил включать отопление в зависимости от погоды. Он подчеркнул, что нельзя создавать ситуацию, при которой дети или пожилые люди мерзли бы в своих квартирах.