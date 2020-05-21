Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил включать отопление в зависимости от погоды, сообщает Агентство "Москва".

По словам депутата, в некоторых регионах России похолодало, а отопление в домах уже отключено.

"Сейчас похолодало в некоторых регионах России – весь центр и север, ну, включите отопление. У нас столько газа, угля, атомная энергетика. Тепло стоит где-то там на станциях, а люди мерзнут. Так же нельзя. Есть дети, пожилые и так далее. Надо включать по погоде", – заявил Жириновский.

Также парламентарий предложил автоматически продлевать лицензии и банковские карты на время распространения коронавируса в России, чтобы людям не пришлось из-за этого нервничать.

Главный научный сотрудник ФГБУ "НКЦ оториноларингологии ФМБА России", доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова рассказала, как избежать простуды при отключенном отоплении в квартире.

По ее словам, для начала нужно утеплиться так, чтобы чувствовать себя комфортно. Также необходимо добавить в рацион больше теплых напитков и еды.

Если в квартире совсем холодно, стоит задуматься об отопительных приборах, но в этом случае важно не забывать об увлажнении воздуха.